Privredni sud ranije je dosudio 231.886,92 eura Bemaxu za radove na rekonstrukciji kasarne u Podgorici, ali je Apelacioni sud presudu ukinuo zbog bitnih proceduralnih grešaka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu Privrednog suda u predmetu po tužbi Bemax doo Podgorica protiv Crne Gore, kojom je tužiocu bila dosuđena materijalna šteta u iznosu od 231.886,92 eura sa zakonskom zateznom kamatom počev od 28. novembra 2020. godine, i vratio predmet na ponovno suđenje”, saopšteno je iz Apelacionog suda.

Prvostepenom presudom Privrednog suda usvojen je tužbeni zahtjev Bemaxa, a Crna Gora je bila obavezana da isplati tužiocu navedeni iznos na ime naknade štete.

“Tužena država je blagovremeno uložila žalbu na presudu”, naveo je Apelacioni sud.

Apelacioni sud je u obrazloženju naveo da se zaključak prvostepenog suda o osnovanosti tužbenog zahtjeva za sada ne može prihvatiti, jer je posljedica pogrešnog pravnog pristupa i nepravilnog utvrđivanja odlučnih činjenica.

“Shodno tome, prvostepena presuda se ne može pravilno ispitati i donesena je uz bitnu povredu odredaba parničnog postupka, što je dovelo do njenog ukidanja i vraćanja predmeta Privrednom sudu. Sud je posebno istakao da prvostepeni sud nije jasno utvrdio da li je bilo neophodno odstupanje od Glavnog projekta ili ugovorenih radova, kao ni karakter izvedenih radova da li se radi o naknadnim radovima, višku radova ili nepredviđenim hitnim radovima u smislu Zakona o obligacionim odnosima. Takođe, prvostepeni sud nije procijenio izostanak saglasnosti tužene države u kontekstu zakonskih normi koje regulišu ove vrste radova”, tvrdi se u saopštenju Apelacionog suda.

U rješenju Apelacionog suda naglašeno je da Privredni sud u ponovnom postupku mora uzeti u obzir ove nalaze kako bi mogao donijeti novu odluku zasnovanu na zakonu.