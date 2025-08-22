Donald Tramp odredio rok od dvije nedelje za organizaciju sastanka Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog. Zaprijetio je i masovnim sankcijama.

Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se danas ponovo o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini i mirovnim pregovorima. Ranije u toku dana je potvrdio da se povlači iz posredovanja sastanka Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, a sada je otkrio šta bi moglo da čeka ruskog predsjednika ukoliko odbije svaki vid kompromisa i dogovora.

"Ako postoje razlozi, ja ću to razumjeti. Ja znam tačno šta radim.

Vidjećemo da li će oni imati taj sastanak... Rekao sam im da se sastanu.

Biće to velika i važna odluka za dvije nedelje. To se odnosi i na masivne sankcije i visoke tarife ili... da ne uradimo ništa i kažemo im da je to njihova bitka.

Da sam ja predsjednik, nikada se ne bih doveo u tu situaciju da učestvujem u tom ratu. Krajnji rok je za dvije nedelje", prenosi "Skaj Njuz".