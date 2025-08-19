Bijela kuća je zvanično potvrdila da američka vojska neće ići u Ukrajinu i da je sastanak Putina i Zelenskog blizu s obzirom da su obojica izrazila spremnost da se sastanu.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Portparolka Bijele kuće Kerolin Levit obratila se predstavnicima medija na redovnoj konferenciji za štampu i govorila je o održanim sastancima američkog predsjednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i sa evropskim liderima. Ključne su bile dvije teme - načini za uspostavljanje prekida vatre u Ukrajini i bezbjednosne garancije što je djelimično dogovoreno, ali će se dalje razrađivati u narednom periodu.

Portal "Axios" je objavio da će Sjedinjene Države poslati navodno ratnu avijaciju kao vid podrške evropskim trupama, ali da se američka kopnena vojske neće naći na frontu u Ukrajini. Ovaj stav je sada zvanično potvrdila i porparolka Bijele kuće.

"Moguće je, to je jedna od opcija", rekla je ona, prenosi "Gardijan".

Potom je govorila o mogućem trilateralnom sastanku na kom bi bili Donald Tramp, Vladimir Putin i Volodimir Zelenski. Navela je i da za to raste mogućnost da se dogodi u nekom trenutku u budućnosti.

"Obojica lidera su izrazila želju i volju da žele da se sastanu jedan sa drugim.

Donald Tramp želi da vidi ove dvije zemlje u direktnoj diplomatiji. Govorio je to od samog početka", nastavila je ona, prenosi "Gardijan".

Apostrofirala je da se američki vojnici ni u kom slučaju neće naći na tlu Ukrajine. Potom je objasnila kako bi Amerika mogla da pomogne i pruži podršku.

"Čizma američkog vojnika se sigurno neće naći u Ukrajini, ali ćemo sigurno pomoći u koordinaciji i možda obezbijediti drugi način garancija evropskim saveznicima. Tramp je izdao naređenje svom timu za Nacionalnu bezbjednost da vrši koordinaciju sa Evropom i da pregovara direktno sa Ukrajinom i Rusijom", zaključila je ona, prenosi "Gardijan".