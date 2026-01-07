Policija u Plužinama uhapsila je Đ.J. (25) iz tog grada osumnjičenog da je prijetio zaposlenima u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć.

Izvor: MONDO

Iz Uprave policije je saopšteno da su službenici Stanice policije Plužine postupali po prijavi zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Plužinama, da se u prostorijama te ustanove nalazi osoba koje je tokom noći, u više navrata ometalo medicinsko osoblje u radu i upućivalo im riječi prijeteće sadržine po život.

"Izlaskom na lice mjesta zatečen je Đ.J. (25) iz Plužina, koji je doveden u službene prostorije Stanice policije u cilju sprečavanja nasilja i preduzimanja daljih mjera i radnji. Nakon prikupljenih obavještenja, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, Đ.J. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti", navodi se u saopštenju policije.

,,Policija je uhapsila i N.L. (35) iz Nikšića, koji je upravljao vozilom "VW Polo", bez registarskih oznaka, pod dejstvom alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,15 g/kg. On je u zakonskom roku priveden sudiji za prekršaje", pišu iz UP.