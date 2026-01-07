Podgorička policija uhapsila je tri Kineske državljanke, osumnjičene da su se bavile prostitucijom.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Kako je saopšteno iz Uprave policije donijeta su rješenja o povratku i zabrani njihovog ulaska u Crnu Goru u naredne tri godine.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, su operativnim radom na terenu a preduzimajući mjere i radnje na otkrivanju, sprječavanju i suzbijanju nezakonitih aktivnosti, prekršaja i svih oblika seksualne eksploatacije, u dijelu grada City kvart, identifikovali i u jednom stanu locirali tri ženska lica koja su se bavila pomenutim aktivnostima - H.H. (42), Z.D. (40) i G.H. (43), državljanke Narodne Republike Kine", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Dodaju i da su one uhapšene zbog prostitucije na javnom mjestu ili radnje koje podstiču na prostituciju i sprovedena na dalju nadležnost Sudu za prekršaje u Podgorici.

"Imajući u vidu da su kineske državljanke nezakonito boravile na teritoriji Crne Gore, njima su od strane policijskog inspektora za strance izrečene represivne mjere - donijeta rješenja o povratku sa rokom napuštanja Crne Gore do 14. januara 2026. godine. Istovremeno, ovim licima je izrečena i zabrana ulaska u Crnu Goru u trajanju od tri godine", navode u saopštenju.