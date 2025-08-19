Evropski diplomati dobili su informaciju o mogućoj lokaciji budućeg sastanka između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog lidera Vladimira Putina, koji bi mogao da se održi u narednim nedeljama.

U ponedeljak, kasno uveče, predsjednik SAD Donald Tramp je izjavio da je telefonski razgovarao sa Vladimirom Putinom i počeo da organizuje sastanak između njega i Volodimira Zelenskog.

Nakon toga, prema riječima američkog lidera, trebalo bi da se održi trilateralni samit. Prema izvoru iz evropske delegacije, Putin je predložio ovaj redosljed pregovora.

Iako Kremlj nije javno potvrdio dogovor, visoki američki zvaničnik je rekao da bi se sastanak između Zelenskog i Putina mogao održati u Mađarskoj. Njemački kancelar Fridrih Merc je napomenuo da su razgovori između dva predsjednika planirani za naredne dvije nedelje.