Američki predsjednik Donald Tramp odlučio je da se povuče iz organizacije mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine, ostavljajući inicijativu Vladmiru Putinu i Volodimiru Zelenskom da sami dogovore bilateralni sastanak.

Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Britanski Dejli telegraf prenosi da su to Gardijanu saopštili neimenovani izvori iz Trampove administracije. Navodi se da je Tramp rekao savjetnicima da će biti domaćin trilateralnog sastanka s obojicom lidera tek kada se oni prvo sastanu licem u lice. Gardijan saznaje da Tramp neće biti uključen u napore oko organizacije sastanka između Putina i Zelenskog.

Dejli telegraf navodi da ova informacija dolazi nakon frenetičnih nedelju dana diplomatskih aktivnosti tokom koje je Putin otputovao na Aljasku na razgovore sa američkim predsjednikom, nakon čega je u ponedeljak uslijedio sastanak Zelenskog i evropskih lidera sa Trampom u Vašingtonu.

