Donald Tramp objavio je kontroverznu fotografiju na društvenim mrežama sa Vladimirom Putinom.

Izvor: White House Photo / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je zanimljivu sliku sa ruskom predsjednikom Vladimirom Putinom na svojoj društvenoj mreži "Truth social". Ispod fotografije sa Putinom, objavio je i sliku debate bivšeg američkog predsjednika Ričarda Niksona i tadašnjeg prvog sekretara Komunističke partije i premijera Sovjetskog Saveza Nikite Hruščova.

Na slici Niksona i Hruščova vidi se njihova čuvena "Kuhinjska debata" iz daleke 1959. godine koja je zabilježena u Moskvi. Tada su imali raspravu pred kamerama tadašnji američki predsjednik i tadašnji lider Sovjetskog Saveza.

Stručnjaci za britanski "Miror" navode da je ova objava Trampa "signal" Putinu da oni ostaju u dobrim odnosima uprkos žestokom ruskom napadu prethodne noći na djelove Ukrajine. Kritičari smatraju da je ovo smislen potez američkog predsjednika.

"Nije tajna da je Tramp sve više ljut zbog Putinove pasivnosti. On kaže jedno, a onda odmah sprovodi nova bombardovanja Ukrajine, pokazujući da nema nikakvu namjeru da zaustavi ubijanje.

Putin počinje da prikazuje Trampa kao slabog, i to opterećuje predsjednika. Već je zaprijetio mnogo većim sankcijama Rusiji ukoliko mir ne bude postignut, a jasno je da Tramp osjeća da vrijeme ističe", kažu stručnjaci.