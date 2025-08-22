Donald Tramp se danas ponovo oglasio o potencijalnom susretu Putina i Zelenskog.

Izvor: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE / IMAGO STOCK&PEOPLE / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo se oglasio o potencijalnom bilateralnom susretu ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Prethodno se o tom sastanku oglasio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov koji je rekao da taj susret nije ni blizu jer nije poznata agenda, prenosi "Skaj Njuz".

"Vidjećemo da li će Putin i Zelenski moći da rade zajedno. Znate, oni su kao ulje i sirće, otprilike.

Ne slažu se dobro iz očiglednih razloga. Vidjećemo svakako.

Onda ćemo vidjeti da li je potrebno da ja budem prisutan na sastanku. Ja radije ne bih", rekao je Tramp.