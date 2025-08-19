Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da SAD neće slati trupe u Ukrajinu, ali da će pojedine evropske zemlje rasporediti svoje vojnike kako bi osigurale mir. U intervjuu za "Foks njuz", Tramp je otkrio nove detalje o mirovnim planovima.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon jučerašnjih sastanka sa Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima, na kojima je bilo riječi o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu. Tramp je izričito naglasio da Amerika neće slati svoju vojsku u Ukrajinu, ali da će to učiniti pojedine evropske zemlje.

Na pitanje o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, Tramp je kratko rekao da se nada da će "biti dobar". Tramp je u razgovoru za "Foks njuz" pojasnio u kojem su smjeru išli razgovori u Bijeloj kući i otkrio dosad nepoznate detalje planova za postizanje primirja.

"Velika Britanija, Francuska i Njemačka poslaće trupe na teren kako bi osigurale mir. Unaprijed će to rasporediti. Ne mislim da će to biti problem", rekao je Tramp.

Na pitanje može li garantovati da im se američki vojnici neće pridružiti, odgovorio je: "Imate moje garancije, a ja sam predsjednik". Poručio je da se nada kako će "Putin biti dobar".

"Ako ne bude, biće to teška situacija. Mislim da je Putin umoran od toga (rata). Mislim da su svi umorni od toga, ali nikad se ne zna", poručio je Tramp posle susreta sa Zelenskim.

Kada je riječ o predsjedniku Ukrajine, naglasio je da od njega očekuje fleksibilnost.

"Nadam se da će Zelenski uraditi ono što mora. Mora pokazati malo fleksibilnosti", poručio je američki lider.

Tramp je takođe ponudio mali uvid u odluku o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu, rekavši da, dok su Evropljani "spremni da pošalju ljude na teren", SAD se fokusiraju na vazdušne operacije.

"Spremni smo da im pomognemo sa raznim stvarima, posebno u vazdušnom aspektu, jer niko nema avione kao mi", rekao je Tramp. Kada je riječ o sastanku Putina i Zelenskog, Tramp poručuje da je "za tango potrebno dvoje".

"Rekao sam Putinu da ćemo zakazati sastanak sa Zelenskim, a posle tog sastanka, ako sve bude u redu, ja ću se pridružiti i završićemo to", rekao je Tramp.

Predsjednik Amerike smatra da Putin i Zelenski moraju imati neku vrstu odnosa. U suprotnom, naglašava on, u pitanju je "gubljenje vremena", što SAD ne žele da rade.

"Samo želim da okončam ovo. Znate, ne gubimo američke živote. Ne gubimo američke vojnike. Gubimo ruske i ukrajinske, uglavnom vojnike. Neke civile, jer rakete pogode pogrešna mjesta ili budu ispaljene na gradove poput Kijeva i drugih mjesta. Ali znate, ako mogu da spasim 7.000 ljudi nedeljno od smrti... želim da pokušam da odem u raj ako je moguće", rekao je Tramp.