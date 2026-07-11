Ministarstvo pomorstva prvi put sveobuhvatno uređuje sigurnost plovidbe na Skadarskom jezeru, Bojani i drugim unutrašnjim plovnim putevima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo pomorstva pripremilo je Nacrt zakona o unutrašnjoj plovidbi, kojim se prvi put na sveobuhvatan način uređuje sigurnost plovidbe na unutrašnjim vodama Crne Gore, uključujući Skadarsko jezero, Bojanu i Rijeku Crnojevića.

Predloženim zakonom propisuju se tehnički uslovi za plovila, pravila za osposobljavanje posade, posebne mjere bezbjednosti na Skadarskom jezeru, uspostavljanje riječnog informacionog servisa (RIS), kao i upravljanje lukama i pristaništima.

Nacrtom je predviđeno i osnivanje Lučke kapetanije kao organizacione jedinice Ministarstva pomorstva, nadležne za inspekcijski nadzor, traganje i spašavanje, te druge poslove bezbjednosti plovidbe na unutrašnjim vodama.

Iz Ministarstva navode da će donošenje zakona doprinijeti usklađivanju crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, posebno imajući u vidu rast saobraćaja i turističkih aktivnosti na Skadarskom jezeru.

Ministarstvo je pozvalo građane, privredu, lokalne samouprave i nevladin sektor da učestvuju u javnoj raspravi i dostave komentare i sugestije na Nacrt zakona, koji je dostupan na njihovoj internet stranici.