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Otac joj uništio karijeru, a danas našla mir u pravoslavnim svetinjama: Jelena Dokić uživa u društvu novog dečka

Otac joj uništio karijeru, a danas našla mir u pravoslavnim svetinjama: Jelena Dokić uživa u društvu novog dečka

Autor Marina Cvetković
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Jelena Dokić uživa u ljubavi sa Janeom Veselinovim u njegovoj rodnoj zemlji Severnoj Makedoniji.

Jelena Dokić uživa u društvu novog dečka Izvor: dokic_jelena / Instagram

Bivša teniserka Jelena Dokić odlučila je da svoj odmor provede u Severnoj Makedoniji u društvu svog partnera, Janea Veselinova. Par je za svoju destinaciju odabrao upravo ovu zemlju jer Veselinov iz nje vuče korene.

Kako je Jelena podelila sa svojim pratiocima putem brojnih fotografija i snimaka na Instagramu, oni zaista uživaju punim plućima u svojoj ljubavi i čarima koje nudi ova zemlja.

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Njihova turistička ruta obuhvatila je posetu prestonici Skoplju, nakon čega su se uputili ka Ohridu. Tamo su vreme posvetili uživanju u magičnoj prirodi i romantičnim zalascima sunca, uz krstarenje Ohridskim jezerom i rekom Crni Drim.

Pored prirodnih bogatstava, Jelena i Jane su deo svog odmora posvetili i obilasku kulturnog i duhovnog nasleđa, posetivši poznate pravoslavne svetinje – manastire Sveti Naum i Sveti Jovan Bigorski.

Inače, poznata teniserka je svoju vezu sa Veselinovim prvi put javno obelodanila na Instagramu u julu prošle godine, a nakon više od godinu dana ljubavi, par deluje srećnije nego ikada.

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Pogledajte i sami galeriju sa odmora Jelene Dokić i njenog dečka Janea Veselinova u Makedoniji:

Tagovi

Jelena Dokić muž

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