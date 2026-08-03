Treće i završno veče šestog Montenegro Beer Festa potvrdilo je ono što se već godinama govori - Cetinje početkom avgusta nije samo prijestonica Crne Gore, već i prijestonica najbolje festivalske energije u regionu!

Izvor: Montenegro Beer Fest

Hiljade posjetilaca ispunile su festivalski prostor i zajedno stvorile atmosferu koja će se dugo prepričavati. Muzika, emocije, vrhunska produkcija i više od 50 pivskih brendova spojili su se u jedinstven doživljaj koji je na najljepši način zaokružio ovogodišnje izdanje festivala.

Završno veče otvorio je Luka Radović, koji je publiku uveo u noć ispunjenu emocijama i odličnom energijom. Nastup Isaka Šabanovića donio je snažnu rok emociju i ovacije publike, podsjećajući nas na trenutak početka njegove karijere, kada je cijela Crna Gora pjevala sa njim, dok je Željko Joksimović još jednom pokazao zašto važi za jednog od najvećih regionalnih umjetnika, pretvorivši festivalski prostor u veliki horski spektakl. Za veliko finale bio je zadužen Devito, čijim je nastupom Montenegro Beer Fest završen u ritmu moderne produkcije, uz energiju koja nije jenjavala do posljednjeg takta.

Vidi opis PRIJESTONICA NAJLJEPŠE ENERGIJE: ŠESTI MONTENEGRO BEER FEST ZATVOREN SPEKTAKLOM ZA PAMĆENJE Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PROMO/Montenegro Beer Fest Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: PROMO/Montenegro Beer Fest Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: PROMO/Montenegro Beer Fest Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: PROMO/Montenegro Beer Fest Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: PROMO/Montenegro Beer Fest Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: PROMO/Montenegro Beer Fest Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: PROMO/Montenegro Beer Fest Br. slika: 7 7 / 7

Tokom tri festivalska dana Montenegro Beer Fest još jednom je pokazao da je mnogo više od muzičkog događaja. Festival je potvrdio status jedne od najvažnijih ljetnjih manifestacija u Crnoj Gori, okupljajući posjetioce iz zemlje i regiona, koji su na Cetinju zajedno slavili muziku, prijateljstvo i nezaboravne festivalske trenutke.

Organizacioni tim Montenegro Beer Festa, kompanije MNEvent, zahvaljuje svim posjetiocima, izvođačima, medijskim partnerima, sponzorima, generalnom sponzoru fondaciji Volumen Volcano, pokrovitelju festivala Prijestonici Cetinje, Turističkoj organizaciji Prijestonice Cetinje, brojnim službama i stotinama i stotinama ljudi koji su svojim radom doprinijeli da šesto izdanje Montenegro Beer Festa protekne besprijekorno!

Dok se utisci još sabiraju, jedno je sigurno – šesti Montenegro Beer Fest završio se spektakularno, a odbrojavanje do narednog izdanja već je počelo!