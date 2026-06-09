Polaganje ispita za sticanje pomorskih ovlašćenja od ovog mjeseca sprovodiće se elektronski, javljeno je iz Ministarstva pomorstva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na ovaj način, kako navode, Ministarstvo pomorstva teži potpunom usklađivanju crnogorskog pomorskog sistema sa najsavremenijim međunarodnim standardima propisanim STCW konvencijom.

Ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović kazao je da Ministarstvo pomorstva predano radi na modernizaciji i digitalizaciji sistema.

“Reforma predstavlja važan korak ka efikasnom i savremenom pristupu izrade prijemnog testa, ali i ima za cilj da podigne transparentnost objektivnosti ocjenjivanja prilikom testiranja kandidata“, kazao je Radulović.

Prva digitalna polaganja zakazana su za 15. jun u Lučkim kapetanijama Bar i Kotor i to za zvanja iz oblasti nautike (STCW II/1 i STCW II/2) i brodomašinstva (STCW III/1 i STCW III/2).

Ministarstvo pomorstva je, kako zaključuju, pripremilo bazu oglednih pitanja usklađenu sa međunarodnim propisima koja se nalaze na sajtu Ministarstva, pa zainteresovani kanidati mogu da se upoznaju sa novim formatom ispita kako bi sigurnije pristupili polaganju.