Inter ima plan za Vasilija Kostova i Crvenoj zvezdi, kao i igraču, prezentovao je svoj plan koji podrazumijeva odlazak na Sardiniju.

Izvor: MN Press

Vasilije Kostov je i dalje fudbaler Crvene zvezde, može se reći i da je najbolji njen igrač ove sezone, s tim da i dalje postoji velika šansa da napusti klub u ljetnjem prelaznom roku. Utihnule su u jednom trenutku priče o njegovom odlasku, međutim ispostavlja se da je to bilo zatišje pred buru pošto je sada Inter ponovo u "pol" poziciji da dovede Kostova.

Crvena zvezda za njega traži najmanje 20 miliona evra, uz ozbiljne bonuse i procente od iduće prodaje, dok je takođe unaprijed već sa igračem dogovorila da će poštovati njegove želje - i pomoći mu da izabere klub u kome će se pravilno razvijati.

Šta to nudi Inter?

Ideja u Interu je da Vasilije Kostov narednu sezonu provede na pozajmici, ali ne u Crvenoj zvezdi. Zbog gužve u veznom redu, odmah je Kostovu i njegovim zastupnicima objašnjeno da bi prvu godinu proveo negdje u Italiji, u cilju privikavanja na jaču ligu.

Zbog dobrih odnosa koje Inter "gaji" sa Kaljarijem, najvjerovatnije bi klub sa Sardinije bila naredna njegova destinacija. Tamo bi proveo cijelu čitavu sezonu, poslije čega bi od ljeta 2027. godine ponovo konkurisao za prvi tim Intera. Ipak, godinu dana je dug period i u Interu su uvijek moguće promjene, pa tako i da dođe trener kome Kostov nije po ukusu.

Ono što pak obećava Kostovu je što saradnja Intera i Kaljarija godinama već donosi samo dobre stvari, a tamo su stasavali i neki od najboljih igrača koje sada Iitalija ima - Nikolo Barela i nova zvijezda Čelsija Marko Palestra.

Podsjetimo, Kostov je ove sezone postigao već tri gola i zabilježio jednu asistenciju.