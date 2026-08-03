Saobraćajna policija presretačima je kontrolisala i uhapsila dvije osobe, zbog prekoračenja dozvoljene brzine na auto-putu od 100 kilometara na sat.
“Naime, uhapšen je I.Dž. (34) iz Srbije koji je vozio brzinom od 202 kilometra na sat”, saopštila je policije na mreži X.
Takođe, uhapšen je i H.A. (26) iz Italije, koji je vozio brzinom od 197 kilometara na čas.
️ Mobilna jedinica saobraćajne@PolicijaCGje presretačima na auto-putu kontrolisala i lišila slobode 2 lica zbog prekoračenja dozvoljene brzine od 100 km/h.— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)August 3, 2026
I.Dž. (34) iz koji je vozio brzinom od 2⃣0⃣2⃣ km/h‼️
H.A. (26) iz koji je vozio brzinom od 1⃣9⃣7⃣ km/h❗️pic.twitter.com/CXFEtbCxDo