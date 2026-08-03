Saobraćajna policija presretačima je kontrolisala i uhapsila dvije osobe, zbog prekoračenja dozvoljene brzine na auto-putu od 100 kilometara na sat.

Izvor: X/Uprava policije Crne Gore

“Naime, uhapšen je I.Dž. (34) iz Srbije koji je vozio brzinom od 202 kilometra na sat”, saopštila je policije na mreži X.

Takođe, uhapšen je i H.A. (26) iz Italije, koji je vozio brzinom od 197 kilometara na čas.