Ulcinjska policija uhapsila je D.Đ (38) iz Bara, nakon što je odbio da se podvrgne testu na psihoaktivne supstance (PAS).

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Ulcinjska policija uhapsila je D.Đ (38) iz Bara, nakon što je odbio da se podvrgne testu na psihoaktivne supstance.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, oregledom vozila kojim je upravljao D-Đ. pronađeni su i oduzeti okvir za pištolj u kojem se nalazilo sedam metaka, kao i četiri bodeža, zbog čega će protiv njega biti podnijeta i krivična prijava nadležnom državnom tužiocu.

"Službenici Stanice policije Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj su 2. avgusta oko 23 časa, vršeći redovnu kontrolu učesnika u saobraćaju, u mjestu Velika plaža zaustavili vozilo 'BMW' model 320, barskih registarskih oznaka, kojim je upravljao D.Đ. Utvrđeno je da je važnost njegove saobraćajne dozvole istekla u januaru 2025. godine. Lice je potom alkotestirano i utvrđeno je da nije upravljao vozilom pod dejstvom alkohola, dok je odbio da se podvgne testu na psihoaktivne supstance (PAS). Daljim preduzetim mjerama i radnjama, policijski službenici su pregledom navedenog vozila, u unutrašnjosti istog, u plastičnom dijelu između dva prednja sjedišta pronašli i oduzeli okvir za pištolj nepoznate marke sa sedam komada metaka u istom, kao i četiri metalna bodeža", saopšteno je iz Uprave policije.

D.Đ je lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (odbijanje testa na PAS) i uz prekršajnu prijavu je priveden nadležnom Sudu za prekršaje.

"Istovremeno, u vezi pronađenog okvira sa mecima i četiri bodeža obaviješten je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji se izjasnio da se u radnjama D.Đ. stiču bitni elementi krivičnog djela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, te je naložio da mu se lice lišeno slobode, nakon prekršajnog postupka u Sudu, privede uz krivičnu prijavu", saopšteno je iz UP.