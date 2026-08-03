Crnogorska policija je na graničnom prelazu Ranče oduzela automobil marke BMW koji je potraživao Interpol Srbije, saopštila je policija na mreži X.

“Policija je na GP Ranče kontrolisala M.T. (40) iz Srbije koji je upravljao automobilom marke BMW i provjerama preko NCB Interpola Podgorica utvrdila da se vozilo potražuje od strane NCB Interpola Beograd Srbije, zbog čega je privremeno oduzet radi daljih provjera”, naveli su iz policije na društvenoj mreži X.