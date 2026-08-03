Crnogorska policija je na graničnom prelazu Ranče oduzela automobil marke BMW koji je potraživao Interpol Srbije, saopštila je policija na mreži X.
“Policija je na GP Ranče kontrolisala M.T. (40) iz Srbije koji je upravljao automobilom marke BMW i provjerama preko NCB Interpola Podgorica utvrdila da se vozilo potražuje od strane NCB Interpola Beograd Srbije, zbog čega je privremeno oduzet radi daljih provjera”, naveli su iz policije na društvenoj mreži X.
Službenici granične@PolicijaCGsu na GP Ranče kontrolisali M.T.(40) iz , koji je upravljao marke BMW.— Uprava policije Crne Gore (@PolicijaCG)August 3, 2026
Provjerama preko NCB Interpola Podgorica utvrđeno je da se vozilo potražuje od strane NCB Interpola Beograd , zbog čega je privremeno oduzeto radi daljih provjera.pic.twitter.com/KECOobQdqQ