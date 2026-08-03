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Ovo je prvi muž Suzane Mančić koji je danas postao deda: Bio glavna faca Juge, a voditeljka propatila u braku

Ovo je prvi muž Suzane Mančić koji je danas postao deda: Bio glavna faca Juge, a voditeljka propatila u braku

Autor Jelena Sitarica
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Suzana Mančić je Teodoru koja je danas postala majka, dobila u prvom braku Nebojšom Kunićem.

Ovo je prvi muž Suzane Mančić koji je danas postao deda Izvor: MONDO

Ćerka Suzane Mančić, Teodora Talijan, porodila se i na svet donela zdravog dečaka kom su ona i njen suprug, general Miroslav Talijan, dali ime Mijat. 

Pogledajte kako izgledaju Teodora i njen suprug:

Inače, iako je Suzana već godinama u skladnom braku sa Simeonom Ocomokosom, ćerke Teodoru i Nataliju je zapravo dobila sa Nebojšom Kunićem, prvim suprugom. 

Nebojša je javnosti poznat kao član jedne od nekada najpopularnijih grupa "Sedmorica mladih" kada je "pao" na fatalnu voditeljku. Njihov odnos je najpre bio prijateljski, potom je prerastao u ljubav. 

Izvor: YouTube/Elezovic/Prinscreen

Ipak, nakon kraha odnosa, Suzana je njihov brak opisala kao "kvarljivu robu". Kako je kasnije govorila, brak sa Nebojšom doneo je Suzani velike izazove, pa čak i borbu sa depresijom, a sve se završilo razvodom.

Ipak, ćerke su do danas ostale njihova neraskidiva veza. 

Sestra Natalija bila sve vreme uz Teodoru

Inače, tokom Teodorinog porođaja, sestra Natalija je sve vreme bila uz. nju Kada su oko jedan sat posle ponoći počeli trudovi, Natalija je, ne želeći da Suzanu dodatno uznemiri dok sve ne bude gotovo, tiho izašla iz kuće i otišla u porodilište. Tokom porođaja držala ju je za ruku, bodrila i bila joj najveća podrška. Teodorin suprug sve vreme je uzbuđeno čekao ispred porođajne sale.

Pogledajte kako Natalija izgleda:

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Tagovi

suzana mančić prvi muž

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