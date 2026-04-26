Prema najnovijim informacijama dobijenim od kapetana broda MSC Francesca, svi članovi posade, uključujući crnogorske pomorce, dobro su

Naši pomorci su dobro i još su usidreni u iranskoj luci, nakon što je, podsjetimo, brod na kojem plove, zaplijenila Iranska revolucionarna garda, prenosi Portal RTCG.

S njima je u stalnoj komunikaciji Ministarstvo pomorstva, odakle su RTCG-u kazali da su pomorci dobro i zdravo, da imaju dovoljno hrane i vode, ali da im je komunikacija ograničena, odnosno, telefon mogu koristiti po 20 minuta dnevno.

“Prema najnovijim informacijama dobijenim od kapetana broda MSC Francesca, svi članovi posade, uključujući crnogorske pomorce, dobro su. Trenutno nema direktnih prijetnji po njihovu bezbjednost. Na brodu je prisutno vojno osoblje koje je, u skladu sa procedurama u ovakvim situacijama, privremeno ograničilo komunikaciju posade. Prema riječima kapetana, odnos vojnog osoblja prema posadi je korektan i profesionalan. Na brodu ima dovoljno zaliha hrane i vode za naredni period, što dodatno doprinosi stabilnosti situacije. Očekuje se da će, nakon razrješenja trenutnih okolnosti, brod nastaviti svoje putovanje”, saopšteno je iz Ministarstva pomorstva.