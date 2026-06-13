Do fizičkog obračuna došlo je među dijelom vlasnika i posada taxi-boat i izletničkih glisera u kotorskoj luci

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U akvatorijumu Luke Kotor dogodio se masovni fizički obračun između dijela takozvanih gliseraša, odnosno privrednika koji pružaju usluge taxi-boata i izletničkih tura po Bokokotorskom zalivu, prenose Vijesti.

Kako navode Vijesti, čitaoci tog medija dostavili su snimak incidenta koji se dogodio u blizini Parka slobode, gdje su stacionirani taxi-boat i izletnički gliseri.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenose Vijesti, do sukoba je navodno došlo nakon što je dio vlasnika i posada glisera optužio pojedine kolege da ih prijavljuju i „špijuniraju“ glavnom PSC inspektoru Ministarstva pomorstva u Kotoru, Željku Lomparu.

Navodno su upravo te prijave dovele do većeg broja novčanih kazni koje su pojedinim gliserašima izrečene tokom proteklog perioda.

Vijesti podsjećaju da se nadležni iz Ministarstva pomorstva i Ministarstva unutrašnjih poslova do sada nijesu zvanično oglašavali povodom incidenta i narušavanja javnog reda i mira.

Prema podacima koje prenose Vijesti, PSC i Inspekcija sigurnosti plovidbe od početka godine izrekli su više od 61.000 eura novčanih kazni zbog kršenja Zakona o sigurnosti plovidbe, uglavnom gliserašima u Boki.

Država je ove godine dodatno pojačala elektronski i inspekcijski nadzor na moru, uz strožu kaznenu politiku i izmjene podzakonskih akata, što je, kako navode Vijesti, izazvalo nezadovoljstvo dijela vlasnika glisera koji su se našli pod pojačanom kontrolom.