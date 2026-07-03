Nakon povređivanja ronioca u Budvi i sudara čamaca na Skadarskom jezeru, resor apelovao na učesnike u pomorskom saobraćaju da poštuju propise i najavio nastavak pojačanih kontrola.

Izvor: Ministarstvo pomorstva

Ministarstvo pomorstva uputilo je apel svim učesnicima u pomorskom saobraćaju da dosljedno poštuju propise i odgovornim ponašanjem doprinesu većoj sigurnosti na moru, nakon dvije ozbiljne pomorske nezgode koje su se dogodile u Crnoj Gori.

Povod za reagovanje Ministarstva bio je današnji incident na Slovenskoj plaži u Budvi, gdje je ronilac povrijeđen nakon što ga je udario skuter, čiji je vozač napustio mjesto nezgode, kao i nedavni sudar dva čamca na Skadarskom jezeru u kojem su tri osobe zadobile teške povrede.

Iz Ministarstva navode da ovi slučajevi potvrđuju opravdanost strogih mjera i pravilnika o sigurnosti plovidbe koji su uvedeni na lokacijama sa povećanim intenzitetom pomorskog saobraćaja i većim rizikom, poput Plave špilje, rijeke Bojane i Skadarskog jezera.

Kako ističu, iako su pojedine mjere ranije bile ocjenjivane kao previše rigorozne, upravo ovakve nezgode pokazuju da visoki standardi bezbjednosti nijesu prepreka razvoju turizma, već neophodan uslov za zaštitu ljudskih života.

Ministarstvo je posebno apelovalo na osobe koje upravljaju skuterima i drugim plovilima da poštuju ograničenja brzine, održavaju bezbjednu udaljenost od kupača, ronilaca i drugih plovnih objekata, te da u slučaju pomorske nezgode pruže pomoć povrijeđenima, obavijeste nadležne službe i ostanu na mjestu događaja u skladu sa zakonom.

Istovremeno, kupačima, roniocima i posjetiocima plaža preporučeno je da koriste isključivo obilježene zone za kupanje, ronjenje i plovidbu, dok je iznajmljivačima plovila upućen poziv da korisnike upoznaju sa pravilima sigurne plovidbe i dosljedno primjenjuju zakonske obaveze.

Ministarstvo je pozvalo i sve učesnike u pomorskom saobraćaju da svaku uočenu nepravilnost ili neodgovorno ponašanje bez odlaganja prijave nadležnim službama.

Najavljeno je da će Ministarstvo pomorstva, u saradnji sa nadležnim institucijama, nastaviti pojačane kontrole na svim lokacijama pod svojom nadležnošću, uz mogućnost uvođenja dodatnih mjera ukoliko to bude potrebno.

„Sigurnost ljudskih života na moru predstavlja apsolutni prioritet i ne može biti podređena sezonskim pritiscima ili komercijalnim interesima“, poručili su iz Ministarstva, ocjenjujući da su današnji incidenti ozbiljno upozorenje da se samo odgovornim ponašanjem i dosljednom primjenom propisa mogu spriječiti nove nesreće i sačuvati ljudski životi.