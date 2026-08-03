Supruga Darka Lazića otkrila šta je sve završila od škola: Dok je studirala završila i obuku, a ovo je presudilo

Supruga pevača Darka Lazića Katarina otkrila je šta je po obrazovanju, te da je na kraju pobedila njena ljubav prema sportu.

Izvor: Instagram/darkolazicofficial

Katarina, supruga Darka Lazića, se trenutno bavi treninzima, ishrani i pokrenula je svoju liniju opreme za trening. Kako je sama otkrila od malena se u njoj video sportski duh, i znala je čime će se baviti.

Ona je odgovarala na pitanje pratilaca na Instagramu, a jednog od njih zanimalo je šta je po obrazovanju.

"Šta si završila od škole?", glasilo je pitanje jednog od pratilaca.

"Srednja škola - Aranžer u trgovini, A visoka škola za grafički dizajn. Dok sam studirala završila sam obuku za nokte i imala sam svoj salon i radila sam nokte 10 godina. Posle toga se obučila i radila kao modelar obuće. Od svoje sedme godine treniram nešto (prvo karate 10 godina, posle folklor, joga, zumba i teretana) i odatle ljubav prema sportu. Svaki posao koji sam radila volela sam i svakom bih se opet vratila", objasnila je Katarina.

Izvor: Instagram printscreen / katarinalazic_24