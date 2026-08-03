logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Supruga Darka Lazića otkrila šta je sve završila od škola: Dok je studirala završila i obuku, a ovo je presudilo

Supruga Darka Lazića otkrila šta je sve završila od škola: Dok je studirala završila i obuku, a ovo je presudilo

Autor Marina Cvetković
0

Supruga pevača Darka Lazića Katarina otkrila je šta je po obrazovanju, te da je na kraju pobedila njena ljubav prema sportu.

Supruga Darka Lazića otkrila šta je sve završila od škola Izvor: Instagram/darkolazicofficial

Katarina, supruga Darka Lazića, se trenutno bavi treninzima, ishrani i pokrenula je svoju liniju opreme za trening. Kako je sama otkrila od malena se u njoj video sportski duh, i znala je čime će se baviti.

Ona je odgovarala na pitanje pratilaca na Instagramu, a jednog od njih zanimalo je šta je po obrazovanju.

"Šta si završila od škole?", glasilo je pitanje jednog od pratilaca.

"Srednja škola - Aranžer u trgovini, A visoka škola za grafički dizajn. Dok sam studirala završila sam obuku za nokte i imala sam svoj salon i radila sam nokte 10 godina. Posle toga se obučila i radila kao modelar obuće. Od svoje sedme godine treniram nešto (prvo karate 10 godina, posle folklor, joga, zumba i teretana) i odatle ljubav prema sportu. Svaki posao koji sam radila volela sam i svakom bih se opet vratila", objasnila je Katarina.

Izvor: Instagram printscreen / katarinalazic_24

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Katarina Lazić Darko Lazić škola fakultet

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ