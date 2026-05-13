Prvi put Vlada je izmijenila odluku o akcizama sredinom aprila. Tada je to bilo i očekivano, jer je isticala odluka od polovine marta kojom je akciza na eurodizel smanjena za 50 odsto.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U posljednjih mjesec Vlada Crne Gore je tri puta podizala akcize na eurodizel, zbog čega građani Crne Gore danas plaćaju 15 centi skuplji eurodizel nego što bi to bio slučaj da je Vlada ostala pri prvobitnoj odluci i zadržala smanjene akcize za 50 odsto.

Prvi put Vlada je izmijenila odluku o akcizama sredinom aprila. Tada je to bilo i očekivano, jer je isticala odluka od polovine marta kojom je akciza na eurodizel smanjena za 50 odsto.

Međutim, dvije naredne odluke kojima su povećane akcize na eurodizel za pet, pa zatim za još 10 odsto, donošene su u momentima kada je eurodizel trebalo da pojeftini za tri i devet centi. Te dvije odluke donošene su bez najave i bile su na štetu građana, a u korist velikih naftnih kompanija. Da je ostala akciza umanjena za 50 odsto, dizel bi od 21. aprila pojeftinio u ova tri slučaja 22 centa, ali je odlukama Vlade smanjenje bilo samo sedam centi u ta tri obračuna. Između drugog i trećeg povećanja, dizel je nezavisno od odluka Vlade poskupio i tada Vlada nije povećavala akcize.

Nijedno od navedenih povećanja akciza nije pojašnjeno od strane Vlade i Ministarstva finansija, na čiji predlog Vlada donosi odluku o povećanju akciza. Na čelu Ministarstva finansija je Novica Vuković.

"Dan" je juče tokom dodjele godišnjih nagrada Asocijacije menadžera pokušao da sazna od ministra finansija Novice Vukovića zbog čega su tri puta mijenjali odluku, odnosno zbog čega su tri puta dizali akcize na eurodizel, na štetu građana, a u korist velikih naftnih kompanija, ali mu je rečeno da ministar tom prilikom ne želi da govori o toj temi, te da će sve biti objašnjeno. Prvu odluku o povećanju akciza Vlada je donijela sredinom aprila.

Ovo je bio samo jedan u nizu pokušaja "Dana" u posljednjih mjesec da dobije odgovor od Vlade i Ministarstva finansija zbog čega su podizali akcize na eurodizel, da li je tim odlukama nanijeta šteta građanima, a donesena korist velikim naftnih kompanijama, kao i da li je Vladi prihvatljiva cijena od 1,70 eura po litru, s obzirom na to da uvijek reaguju kada cijena treba da se spusti ispod te. Odgovora ni na ta pitanja nije bilo. Vlada i Ministarstvo finansija izgleda smatraju da ne treba da daju pojašnjenja građanima kada negativno utiču na njihove kućne budžete.

"Danu" je više nezvaničnih izvora reklo da je upravo Ministarstvo finanija to koje je posljednja tri puta dizalo akcize na eurodizel. Odnosno, to nisu radili na predlog Ministarstva energetike, već je to bila isključivo njihova odluka.

Ministarstvo energetike je, prema našim informacijama, Ministarstvu finansija slalo obračun cijena eurodizela, nakon čega su u resoru kojim rukovodi Vuković, kada je cijena eurodizela trebalo da pojeftini, odlučivali da podignu akcize i da samim tim to pojeftinjenje umanje u odnosu na ono što bi bilo po berzanskim kotacijama.

Akciza na eurodizel je trenutno umanjena za 20 odsto.

Akcize na benzin su polovinom marta umanjene za 25 odsto i to nije mijenjano do sada.

Od utorka do 18. maja litar eurodizela košta 1,67 eura, što je umanjenje od četiri centa, što znači da bi, da je ostala akciza umanjena za 50 odsto, dizel sada bio 1,52 eura. Prije rata u Iranu litar eurodizela je bio 1,34 eura.

Eurosuper 95 i 98 sada koštaju 1,60 eura, odnosno 1,64 eura. Cijena lož ulja sada iznosi 1,72 eura.