Pred sudovima za prekršaje od početka godine okončano je 239 postupaka protiv javnih funkcionera zbog kršenja Zakona o sprečavanju korupcije, a sankcionisano je 167 njih

Kako prenosi Dan, od ukupnog broja sankcionisanih funkcionera, njih 55 novčano je kažnjeno, dok je 112 prošlo sa opomenom. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je 12.405 eura, odnosno prosječno 226 eura po kažnjenom funkcioneru.

Prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), tokom prvog kvartala ove godine okončano je 239 prekršajnih postupaka, uključujući i one pokrenute ranijih godina, a sankcije su izrečene u gotovo 70 odsto slučajeva.

Kako prenosi Dan, od 101 javnog funkcionera koji je bio dužan da u roku od 30 dana od stupanja na funkciju prijavi imovinu i prihode, njih devet nije ispunilo zakonsku obavezu. Takođe, imovinu nakon prestanka funkcije nije prijavilo 17 od ukupno 93 funkcionera koji su bili obavezni da to učine.

ASK je tokom prvog kvartala započela provjeru tačnosti i potpunosti tri izvještaja o prihodima i imovini, dok je okončana kontrola šest izvještaja. U četiri slučaja utvrđene su nepravilnosti. Istovremeno, završeno je 16 postupaka dubinske kontrole, a nepravilnosti su konstatovane u šest predmeta.

U oblasti prijave prihoda i imovine ASK je pokrenula 43 prekršajna i 39 upravnih postupaka.

Pored toga, Agencija je u prva tri mjeseca godine primila 60 prijava o ugrožavanju javnog interesa koje ukazuju na moguću korupciju, od čega su 54 podnijeli zviždači. U pet slučajeva utvrđeno je postojanje ugrožavanja javnog interesa, a ASK je izdala osam preporuka za otklanjanje korupcijskih rizika i unapređenje transparentnosti.

Kako prenosi Dan, ASK je u oblasti sprečavanja sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija dala 45 mišljenja, pri čemu je u 12 slučajeva utvrđeno postojanje ograničavajućih faktora. Na osnovu mišljenja i odluka Agencije podneseno je ukupno 11 ostavki javnih funkcionera.

Podaci ASK pokazuju da se najveći broj mišljenja odnosio na nespojivost funkcija, članstvo u upravljačkim i nadzornim organima, kao i ostvarivanje prihoda po tom osnovu, prenosi Dan.