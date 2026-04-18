U fokusu upravljanje otpadom i unapređenje šumarstva, uz podršku evropskim integracijama

Ministar finansija Novica Vuković potpisao je u Vašingtonu dva značajna ugovora sa Svjetskom bankom ukupne vrijednosti 58 miliona eura, čime se dodatno jača razvojni i reformski put Crne Gore, prenosi portal Dan.

Kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, riječ je o projektima koji će imati ključnu ulogu u unapređenju infrastrukture, jačanju institucija i ispunjavanju obaveza na putu ka Evropskoj uniji.

Najveći dio sredstava, 40 miliona eura, biće usmjeren na modernizaciju sistema upravljanja otpadom, uključujući izgradnju Regionalnog centra u Nikšiću, kao i razvoj sistema za selekciju, reciklažu i kompostiranje. Ovaj projekat ima poseban značaj za ispunjavanje obaveza iz pregovaračkog poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene, prenosi portal Dan.

Istovremeno, projekat „Šume Crne Gore za zajednički prosperitet“, vrijedan 18 miliona eura, usmjeren je na razvoj sektora šumarstva kroz održivo upravljanje resursima, jačanje drvne industrije i unapređenje ekonomskih prilika u ruralnim područjima.

Iz Ministarstva finansija poručuju da zaključivanje ovih ugovora potvrđuje jasnu opredijeljenost Vlade da ubrza reforme i približi državu punopravnom članstvu u Evropskoj uniji.

“Ove investicije nijesu samo ulaganja u infrastrukturu, već i u jače institucije, konkurentniju ekonomiju i bolji kvalitet života građana”, navodi se u saopštenju, prenosi portal Dan.

Dodaje se da Ministarstvo finansija nastavlja da igra ključnu ulogu u ekonomskom razvoju kroz povezivanje finansijske stabilnosti, razvojnih projekata i strateških ciljeva evropskih integracija.