Ministar finansija Novica Vuković izjavio je za Bloomberg da Crna Gora ulazi u odlučujuću fazu evropskih integracija uz snažnu podršku međunarodnih partnera i institucija.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je saopšteno iz njegovog resora, Vuković je naglasio da Evropska komisija prepoznaje reformske napore Crne Gore, pokazujući visok nivo razumijevanja i spremnosti za pragmatična rješenja, čime se dodatno učvršćuje evropski put države i stvaraju uslovi za članstvo.

On je poručio da je cilj članstvo u Evropskoj uniji do 2028. godine potpuno realan i dostižan, uz očekivanje da će pregovaračka poglavlja biti zatvorena već do kraja ove godine, čime Crna Gora potvrđuje poziciju najnaprednijeg kandidata. To je, kako je ocijenio, jasan signal da je politika stabilnosti i reformi dala konkretne i mjerljive rezultate, piše Pobjeda.

Istovremeno, Vuković je istakao da država vodi odgovornu i strateški usmjerenu ekonomsku politiku, sa jasnim planom finansiranja razvoja i stabilizacije javnih finansija.

On je naglasio da se u saradnji sa međunarodnim partnerima, obezbjeđuju sredstva za infrastrukturne projekte i dalji ekonomski rast. Kontinuirana podrška međunarodnih finansijskih institucija potvrđuje kredibilitet državne politike i otvara prostor za snažniji investicioni ciklus u narednom periodu, kazao je Vuković, dodavši da takav razvoj događaja predstavlja važan podsticaj ne samo za ekonomski rast, već i za ukupnu političku stabilnost i evropsku perspektivu zemlje, prenosi Pobjeda.

„Naš plan je da već od 2027. godine smanjimo potrebe za novim zaduživanjem i izgradimo stabilnu fiskalnu rezervu za budućnost“, istakao je Vuković.

Dodatnu potvrdu uspješnog ekonomskog kursa, navode iz Ministarstva finansija, predstavljaju i odluke kreditnih agencija Moody’s i Standard & Poor’s, koje su unaprijedile izglede Crne Gore na pozitivne, prepoznajući jačanje fiskalne discipline i ukupne makroekonomske stabilnosti.

Vuković je poručio da Crna Gora nastavlja da gradi stabilnu, pouzdanu i evropsku ekonomiju, spremnu za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, temeljenu na viziji dugoročnog prosperiteta i sigurnije budućnosti za sve naredne generacije.