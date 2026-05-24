Na kontrolno saslušanje pozvani ministri Admir Šahmanović i Novica Vuković, kao i čelnici Elektroprivrede Crne Gore.

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet održaće sjutra kontrolno saslušanje povodom poslovanja Elektroprivreda Crne Gore u kontekstu najavljenog kreditnog zaduženja od 70 miliona eura.

Na sjednicu su pozvani ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović i ministar finansija Novica Vuković, piše Dan.

Pred članovima Odbora trebalo bi da se pojave i predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović, kao i izvršni direktor kompanije Zdravko Dragaš.

Sjednica Odbora zakazana je za 11 časova.