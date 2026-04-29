Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Evropski savez saopštio je da je predsjednik tog poslaničkog kluba u Skupštini Crne Gore, Boris Mugoša, podnio inicijativu za saslušanje resornih ministara zaduženih za socijalni dijalog i finansije, ministarke Naide Nišić i ministra Novice Vukovića, povodom, kako su kazali, kompleksne situacije oko Opšteg kolektivnog ugovora.

On je, kako se navodi, predložio da se na tu sjednicu pozovu i predstavnici sindikata i udruženja poslodavaca.

"Mugoša u inicijativi navodi da se Opštim kolektivnim ugovorom uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa kao i druga pitanja od značaja za zaposlenog i poslodavca; da isti ističe sjutra i da očigledno nije došlo do dogovora socijalnih partnera", ističe se u saopštenju Evropskog saveza.

Osim toga, kako piše u saopštenju, Mugoša ukazuje na činjenicu da bi istekom Opšteg kolektivnog ugovora bez značajnog dijela radničkih prava od 1. maja moglo da ostane oko sto hiljada zaposlenih iz djelatnosti koje nemaju granske kolektivne ugovore ili kolektivne ugovore sa poslodavcem.

"Na kraju, on u inicijativi ističe da bi zbog svega navedenog bilo neophodno u najkraćem mogućem roku održati navedeno saslušanje", zaključuje se.