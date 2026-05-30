Predstavnici partija koje čine vlast u Glavnom gradu dogovorili su da neće pregovarati sa opozicijom niti podržati njihov prijedlog za predsjednika Skupštine Glavnog grada

Na sastanku održanom danas zaključeno je da novog predsjednika lokalnog parlamenta, koji će naslijediti Jelenu Borovinić Bojović nakon njene ostavke, treba da predloži koalicija Za budućnost Podgorice (ZBPG), kojoj ta funkcija pripada prema koalicionom sporazumu, prenosi portal Vijesti.

Sastanak je organizovao Pokret za Podgoricu, politički subjekt blizak predsjedniku Crne Gore Jakov Milatović, a prisustvovali su mu predstavnici svih partija koje čine vlast u glavnom gradu.

Kako prenosi portal Vijesti, pozivu se nije odazvala Demokratska narodna partija (DNP), koja je odnedavno prešla u opoziciju.

Dogovor vladajuće većine dolazi u trenutku kada se očekuje izbor novog predsjednika Skupštine Glavnog grada, nakon ostavke Jelene Borovinić Bojović, a stav većine je da to mjesto ostane u okviru postojećeg koalicionog dogovora.