Iz Vrhovnog državnog tužilaštva poručuju da je riječ o samostalnom organu pravosuđa, dok Boris Marić smatra da nema osnova za bojazan da bi tužilaštvo moglo uticati na izvršnu vlast

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) odbacilo je kritike dijela poslanika da ta institucija ima preveliku moć i da se ponaša kao „četvrta grana vlasti“, ističući da je riječ o samostalnom državnom organu čiju nezavisnost treba dodatno jačati, prenose Vijesti.

Iz Vrhovnog državnog tužilaštva, kako prenose Vijesti, poručuju da se „ni u kom slučaju ne može govoriti o tome da je Državno tužilaštvo četvrta grana vlasti“, navodeći da ono nije dio bilo koje vlasti, već sastavni dio pravosuđa sa jasno definisanim ustavnim položajem i nadležnostima.

Dodaju da je legitimno voditi stručne rasprave o organizaciji pravosuđa i radu Tužilačkog savjeta, ali da se pritom mora poštovati ustavni položaj Vrhovnog državnog tužilaštva i izbjegavati kvalifikacije koje mogu narušiti povjerenje javnosti u njegov rad.

Povod za reakciju bile su rasprave u Skupštini nakon usvajanja Nacrta amandmana na Ustav koji se odnose na jačanje nezavisnosti pravosuđa, sastav Sudskog i Tužilačkog savjeta, kao i nezavisnost Centralne banke. Nakon javne rasprave, o amandmanima će Skupština ponovo glasati dvotrećinskom većinom.

Koordinator Centra za građanske slobode (CEGAS) Boris Marić ocijenio je za Vijesti da je neosnovan strah da bi Vrhovno državno tužilaštvo moglo uticati na rad izvršne vlasti, osim u slučajevima kada postoje sumnje na kršenje zakona od strane državnih funkcionera.

Istovremeno, smatra da nije dobro da se sastav Tužilačkog savjeta definiše Ustavom, već da bi to pitanje trebalo urediti zakonom.

Iz Vrhovnog državnog tužilaštva podsjećaju da Evropska komisija u svojim izvještajima kontinuirano ističe rezultate tužilaštva u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije kao jedan od ključnih kriterijuma za napredak Crne Gore na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

„Nezavisnost Državnog tužilaštva treba da se čuva i unapređuje, uz puno uvažavanje ustavnog poretka i principa podjele vlasti, jer samo samostalno i profesionalno tužilaštvo može ostvariti rezultate koje očekuju građani Crne Gore i naši evropski partneri“, poručili su iz Vrhovnog državnog tužilaštva, prenose Vijesti.