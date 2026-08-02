Akcija je realizovana u periodu od 20.30 do 00.30 časova na području Glavnog grada, a bila je usmjerena na kontrolu bezbjednosti učesnika u saobraćaju, s posebnim akcentom na vozače motocikala i otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja.

Izvor: Uprava policije

Policijski službenici Stanice policije za bezbjednost saobraćaja Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, u saradnji sa Mobilnom jedinicom saobraćajne policije i službenicima kriminalističke policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, sproveli su u noći između 1. i 2. avgusta lokalnu akciju pod nazivom „Motocikl“, saopšteno je iz Uprave policije.

Akcija je realizovana u periodu od 20.30 do 00.30 časova na području Glavnog grada, a bila je usmjerena na kontrolu bezbjednosti učesnika u saobraćaju, s posebnim akcentom na vozače motocikala i otkrivanje najtežih saobraćajnih prekršaja.

„Cilj akcije bio je povećanje bezbjednosti saobraćaja i sankcionisanje najtežih prekršaja koji predstavljaju ozbiljnu prijetnju svim učesnicima u saobraćaju“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Tokom akcije slobode je lišeno osam osoba zbog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Razlozi za hapšenje bili su upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola, prekoračenje maksimalno dozvoljene brzine i nezaustavljanje na znak „STOP“ koji su izdali policijski službenici.

Izvor: Uprava policije

Policija je izdala ukupno 100 prekršajnih naloga, dok su protiv 23 osobe podnijete prekršajne prijave.

„Radi sprovođenja daljih zakonom propisanih provjera, privremeno je oduzeto 17 motocikala, jedan kvad i jedno putničko motorno vozilo“, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz Uprave policije poručuju da će aktivnosti saobraćajne policije biti nastavljene i u narednom periodu.

„Pojačane kontrole saobraćaja sprovodiće se svakodnevno na teritoriji cijele Crne Gore, s ciljem otkrivanja i sankcionisanja saobraćajnih prekršaja, unapređenja saobraćajne kulture i podizanja nivoa bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju“, zaključuje se u saopštenju.