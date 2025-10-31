Mandić se tereti za teško djelo protiv opšte sigurnosti, laku tjelesnu povredu, kao i za neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Vrhovni državni tužilac Milorad Marković saopštio je da je Uprava policije sat i po, a ne četiri sata nakon događaja obavijestila tužiteljku o ranjavanju za koje se sumnjiči bratanić predsjednika Skupštine Andrije Mandića, Danilo Mandić.

"Radi objektivnog informisanja javnosti, vrhovni državni tužilac želi da ispravi navode koje je iznio u emisiji 'Načisto' na Televiziji Vijesti, emitovanoj sinoć, 30. oktobra 2025. godine, a koji se odnose na predmet koji uključuje bratanića predsjednika Skupštine Crne Gore. Naime, u vezi sa navedenim predmetom, državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici je 19. aprila 2025. godine u 5.01 časova obaviještena od strane inspektora Uprave policije – OB Podgorica, da je iste noći, oko 3.30 časova, došlo do upotrebe vatrenog oružja. O navedenom događaju viša državna tužiteljka obaviještena je istog dana u 7.47 časova.

Vrhovni državni tužilac ovim putem ističe da su navedeni podaci precizno utvrđeni uvidom u službenu dokumentaciju, te u cilju tačnog informisanja javnosti ispravlja ranije iznijete navode u vezi sa vremenskim okvirima postupanja nadležnih tužilaca. Vrhovno državno tužilaštvo ostaje dosljedno principima transparentnosti, tačnosti i profesionalnosti u komunikaciji sa javnošću, te će i ubuduće blagovremeno pružati sve relevantne informacije od značaja za građane i medije", piše u ispravci objavljenoj na sajtu tog tužilaštva.

Marković je sinoć, odgovarajući na pitanja autora emsije Petra Komnenića, kazao da se te noći policija obratila Osnovnom državnom tužilaštvu četiri sata poslije događaja, a Višem državnom tužilaštvu tri sata nakon toga, ali je istakao i da se taj slučaj ne može uzeti kao reper kad se govori o kvalitetu saradnje tužilaštva i policije.

Početak suđenja sinovcu predsjednika Skupštine Andrije Mandića zakazan je za 4. novembar.

Mandić se tereti za teško djelo protiv opšte sigurnosti, laku tjelesnu povredu, kao i za neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Prema navodima optužnice, Mandić je 19. aprila oko 3.40 časova, upravljajući službenim vozilom Skupštine, navodno prepriječio put Darku Peroviću i Arisu Turkoviću, a zatim ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Tom prilikom je, kako se navodi, Perović ranjen.