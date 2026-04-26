VDT najavljuje izmjene pravila raspodjele sredstava

Više od 1,7 miliona eura uplaćeno je u humanitarne svrhe kroz institut odloženog krivičnog gonjenja u Crnoj Gori od 2021. do kraja 2025. godine, prenose Vijesti.

Kako prenose Vijesti, iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) ocjenjuju da ovaj mehanizam ostvaruje značajan društveni i finansijski efekat, uz najavu izmjena načina raspodjele novca.

Prema podacima iz godišnjih izvještaja, u humanitarne svrhe je 2021. godine uplaćeno 520.850 eura, 2022. oko 306 hiljada, 2023. nešto više od 306 hiljada, 2024. godine 285.150 eura, dok je 2025. godine izdvojeno 322.585,50 eura.

Iz VDT-a ističu da je najveći dio sredstava usmjeren bolnicama i dnevnim centrima, čime je ostvarena neposredna društvena korist, prenose Vijesti.

Istovremeno, kroz isti institut nadoknađivana je i šteta oštećenima. Tako je 2021. godine po tom osnovu isplaćeno 506.767 eura, dok su u narednim godinama iznosi znatno manji – 11.784 eura 2022, 12.510 eura 2023. i 14.141 eura 2024. godine.

Podaci pokazuju i da se institut koristi u velikom broju slučajeva. Tokom 2021. godine primijenjen je na 1.488 lica, 2022. na 853, 2023. na 722, a 2024. na 657 osoba, prenose Vijesti.

Iz VDT-a navode da je u 2024. godini oštećenima isplaćeno više od 13.000 eura, dok je u 2025. taj iznos iznosio 17.740,82 eura.

Kako prenose Vijesti, Vrhovno državno tužilaštvo svake godine utvrđuje listu humanitarnih organizacija i ustanova kojima se sredstva uplaćuju, ali je taj sistem trenutno u fazi izmjena.

"Vrhovno državno tužilaštvo je početkom 2025. godine uputilo inicijativu za izmjenu Pravilnika o odloženom gonjenju, kako bi se uredili načini određivanja i trošenja sredstava", navode iz te institucije.

Dodaju da je Ministarstvo pravde formiralo radnu grupu koja radi na izmjenama, te da će ubuduće izbor organizacija biti vršen putem centralizovanog sistema, radi ravnomjerne raspodjele sredstava.

Institut odloženog krivičnog gonjenja omogućava da se za lakša krivična djela postupak ne pokrene, ukoliko osumnjičeni ispuni određene obaveze, poput uplate u humanitarne svrhe, naknade štete ili obavljanja društveno korisnog rada.

Ukoliko se obaveze ispune, krivična prijava se odbacuje, dok se u suprotnom postupak nastavlja, zaključuje se, prenose Vijesti.