Policijski službenici su po dolasku na lice mjesta u naselju Kapino polje, u blizini Nikšića, zatekli beživotno tijelo Mrvaljevića.

Izvor: Uprava policije

Za sada neidentifikovani napadač, sa kačketom na glavi, prišao je u subotu oko 20 časova Jovanu Mrvaljeviću iz Nikšića i ispalio hitac u njegov potiljak, pokazuju prvi podaci iz policijske istrage, prenose Vijesti

Policijski službenici su po dolasku na lice mjesta u naselju Kapino polje, u blizini Nikšića, zatekli beživotno tijelo Mrvaljevića.

Prema dosadašnjim saznanjima, policija je nakon zločina tragala za tamnim automobilom marke "Volkswagen Passat", za koji se sumnja da ga je koristio izvršilac bjekstva makadamskim putem prema jezeru Krupac.

Istražitelji pretpostavljaju da je Mrvaljević, koji je u bezbjednosnim evidencijama važio za visokopozicioniranog člana nikšićkog ogranka škaljarskog klana, vjerovatno poznavao osobu koja ga je usmrtila, pišu Vijesti.

Za sada se ispituje da li je ubistvo povezano sa dugogodišnjim sukobom organizovanih kriminalnih grupa ili je, eventualno, posljedica unutrašnjih razmirica unutar škaljarskog ogranka.

Nakon ubistva oglasila se i Uprava policije.

"Službenici Uprave policije – Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, u saradnji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju sve zakonom propisane i hitne mjere i radnje, u cilju utvrđivanja svih okolnosti i potpunog rasvjetljavanja događaja", saopšteno je iz Uprave policije.

Mrvaljević je početkom 2021. godine bio osumnjičen da je pripadao kriminalnoj grupi koja je, prema navodima istrage, planirala ubistvo Veljka Belivuka i Marka Miljkovića tokom njihovog boravka u Crnoj Gori, prenose Vijesti.

U javnosti je bio poznat i po tvrdnjama da su ga u noći između 30. i 31. decembra 2020. godine, nakon privođenja u Nikšiću, zlostavljali tadašnji pripadnici Tima za posebnu operativnu podršku Uprave policije Petar Lazović i Jugoslav Raičević.

Tim povodom vođen je krivični postupak pred Osnovnim sudom u Podgorici, a 8. jula ove godine suspendovani policajci su prvostepeno oslobođeni optužbi za mučenje i zlostavljanje Mrvaljevića i Mila Jovanovića.

Mrvaljević je tvrdio da je tokom transporta službenim vozilom od Nikšića do Podgorice bio izložen fizičkom i psihičkom zlostavljanju, navodeći da su mu policajci stavljali kesu na glavu, gušili ga, udarali po tijelu i prijetili silovanjem.

Oslobađajuću presudu donio je sudija Osnovnog suda u Podgorici Ilija Radulović, obrazlažući da su među ključnim dokazima bili snimci iz Centra bezbjednosti Nikšić i policijskih prostorija u City mall-u, na kojima, kako je naveo, "nije bilo moguće utvrditi bilo kakvu povredu".

Optužnicu je podiglo Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici na osnovu više SKY dokaza, među kojima su bile i fotografije koje je tužilaštvo ocijenilo uznemirujućim. Na jednoj od njih vidi se jedan od dvojice tada privedenih Nikšićana u Urgentnom centru Kliničkog centra Crne Gore.

Nakon izricanja prvostepene oslobađajuće presude, tužilaštvo je najavilo ulaganje žalbe.