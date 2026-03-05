Podsjetili su da je Medenica prvostepenom presudom osuđena na deset godina zatvora i novčanu kaznu od 50.000 eura, nakon čega joj je sud odredio mjeru nadzora zabrana napuštanja boravišta uz oduzimanje putne isprave i raniju obavezu povremenog javljanja državnom organu.

Ukoliko je ranije postojalo saznanje o navodnim nezakonitim radnjama glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, svi koji su imali te informacije, a posebno nosioci bitnih funkcija u državi, imali su zakonsku i profesionalnu obavezu da ih dostave nadležnim organima.

Tako su odgovorili iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) na pitanja "Dana" u vezi sa optužbama iz otvorenog pisma Vesne Medenice, bivše predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore. Nakon što joj je nedavno određen pritvor, ona je javnosti uputila pismo u kojem je iznijela niz teških optužbi, najviše na račun Novovića. Između ostalog, navela je da u ANB-u postoje dokazi o njegovoj navodnoj ulozi u distribuciji narkotika, a koji predmet je "nestao" iz Višeg suda. Te, ali i mnoge druge teške optužbe o navodno nezakonitim radnjama tužilaca Medenica je iznijela u pismu, ali je ostalo nejasno da li ih je prijavljivala nadležnim organima, posebno imajući u vidu da je bila nosilac najviših pravosudnih funkcija u državi. Medenica je navela i da je za neke od navodnih nezakonitosti znao i vrhovni državni tužilac Milorad Marković koji se o tome nije oglašavao.

Redakcija "Dana" je upitala VDT da li su bili upoznati sa optužbama koje je Medenica iznijela, ako jesu da li su provjeravane, a ako nisu, hoće li sada utvrditi ima li dokaza za teške optužbe.

" Kada je riječ o navodima koji se odnose na navodno nezakonito postupanje glavnog specijalnog tužioca, podsjećamo da je riječ o nosiocu jedne od najodgovornijih pravosudnih funkcija, koji je tokom dugogodišnje karijere biran, vrednovan i unapređivan isključivo kroz zakonom propisane i transparentne procedure, uključujući i period kada je sama prvostepeno osuđena autorka pisma obavljala najviše pravosudne funkcije. Ukoliko je u bilo kom ranijem periodu postojalo saznanje o eventualnim nezakonitostima, pravni poredak Crne Gore jasno propisuje mehanizme za njihovo prijavljivanje i procesuiranje. Svako ko raspolaže relevantnim informacijama imao je, i ima, zakonsku i profesionalnu obavezu da ih dostavi nadležnim organima", naveli su iz VDT-a

Dodaju da vrhovni državni tužilac postupa isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, štiteći načela zakonitosti, nepristrasnosti i odgovornosti.

"Svaki navod koji eventualno zahtijeva postupanje biće razmotren ozbiljno, temeljno i u skladu sa važećim propisima, bez selektivnosti i bez odlaganja. O svim konkretnim radnjama, ukoliko za njima bude osnova i potrebe, javnost će biti blagovremeno informisana. Državno tužilaštvo ostaje posvećeno očuvanju integriteta institucija i povjerenja građana u pravosudni sistem, uz puno poštovanje principa vladavine prava", poručili su iz VDT-a.

Iz Višeg suda juče su se oglasili saopštenjem za javnost povodom određivanja pritvora Vesni Medenici.

Podsjetili su da je Medenica prvostepenom presudom osuđena na deset godina zatvora i novčanu kaznu od 50.000 eura, nakon čega joj je sud odredio mjeru nadzora zabrana napuštanja boravišta uz oduzimanje putne isprave i raniju obavezu povremenog javljanja državnom organu.

SDT se žalilo i tražilo određivanje pritvora, a Apelacioni sud je predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Krivično vanraspravno vijeće Višeg suda je prilikom ponovnog odlučivanja uvažilo predlog SDT-a, pa je Medenici određen pritvor zbog opasnosti od bjekstva.

"Krivično vanraspravno vijeće je našlo da su se donošenjem i javnim objavljivanjem presude kojom je optuženoj izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 godina, ranije okolnosti u bitnom izmijenile. Dodajući navedenom novonastalu okolnost, a koja nije postojala u momentu kada je ovaj sud neposredno nakon izricanja presude odlučivao o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva za određivanje pritvora, da se član uže porodice optužene – sin, saoptuženi Miloš Medenica, nalazi u bjekstvu, odnosno za istim je raspisana potjernica po naredbi ovog suda Ks. br. 15/20 o d 29.1.2026. godine i pravosudnim organima je nepoznato gdje se isti nalazi, to je po nalaženju ovog vijeća bilo osnovano određivanje pritvora po pritvorskom osnovu iz čl. 175 st. 1 tač. 1 ZKP-a. Ukazujemo da je identično postupanje bilo i u predmetu u kome je pritvor određen saokrivljenom Marku Vučiniću", saopšteno je iz Višeg suda.