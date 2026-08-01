U naselju Kapino polje u Nikšiću večeras oko 20 časova došlo je do upotrebe vatrenog oružja, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Kako navode iz policije, tom prilikom je na štetu Jovana Mrvaljevića iz Nikšića, koji je bio član jedne organizovane kriminalne grupe (OKG), upotrijebljeno vatreno oružje od strane za sada nepoznatog lica. Jovan Mrvaljević je od zadobijenih povreda preminuo.

„Službenici Uprave policije – Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, u saradnji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju sve zakonom propisane i hitne mjere i radnje, u cilju utvrđivanja svih okolnosti i potpunog rasvjetljavanja događaja“, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su dodali da će javnost biti blagovremeno obaviještena o daljim policijsko-tužilačkim aktivnostima i rezultatima rada.

„O daljim policijsko – tužilačkim aktivnostima i rezultatima rada javnost će biti blagovremeno obaviještena“, navodi se u saopštenju Uprave policije.