Policija obavlja uviđaj, a saobraćaj na ovoj dionici puta do završetka uviđaja odvija se naizmjenično.

Izvor: Uprava policije

Dvije osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nezgodi koja se večeras oko 18.20 časova dogodila u mjestu Mijakovići, na putnom pravcu Pljevlja – Đurđevića Tara.

Prema prvim informacijama, do nezgode je došlo kada je vozilo iz za sada neutvrđenih razloga sletjelo sa kolovoza, prenose Vijesti

U nesreći su dvije osobe zadobile teške tjelesne povrede, među kojima su i prelomi noge. Povrijeđeni su oko 19 časova transportovani vozilima Hitne pomoći u Opštu bolnicu u Pljevljima.

Policija obavlja uviđaj, a saobraćaj na ovoj dionici puta do završetka uviđaja odvija se naizmjenično.