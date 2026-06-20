Državna tužilaštva tokom 2025. godine ostvarila visoku uspješnost u vođenju krivičnih postupaka

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Državna tužilaštva u Crnoj Gori tokom 2025. godine uspješno su vodila krivične postupke i kvalitetno pripremala optužnice, što potvrđuju ostvareni rezultati rada, saopšteno je iz Vrhovnog državnog tužilaštva, prenosi CdM.

Kako navodi CdM, čak 99,38 odsto optužnica koje su podnijela državna tužilaštva potvrđeno je u postupku sudske kontrole, dok je kod Specijalnog državnog tužilaštva potvrđeno 97,62 odsto optužnica za osobe o kojima je sud odlučivao.

Iz Vrhovnog državnog tužilaštva ističu da su visoki rezultati ostvareni i kada su u pitanju optužni predlozi, koje su sudovi prihvatili u gotovo 98 odsto slučajeva.

„To potvrđuje visok nivo kvaliteta rada državnih tužilaštava, kao i njihovu posvećenost efikasnom i zakonitom procesuiranju“, saopšteno je iz VDT-a, prenosi CdM.

Prema podacima koje prenosi CdM, sudovi su po optuženjima osnovnih, viših i Specijalnog državnog tužilaštva donijeli 92,5 odsto osuđujućih presuda, 6,46 odsto oslobađajućih i 1,04 odsto odbijajućih presuda.

Iz Tužilaštva ocjenjuju da ovi rezultati potvrđuju kvalitet prikupljenih dokaza, zakonitost postupanja i efikasnu saradnju sa policijom i drugim nadležnim organima u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela.

Kako prenosi CdM, iz Vrhovnog državnog tužilaštva poručuju da ostvareni rezultati potvrđuju značajnu ulogu tužilaštva u zaštiti javnog interesa, očuvanju vladavine prava i sprovođenju krivičnopravne zaštite građana.