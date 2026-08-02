Top 5 pesama zbog kojih se najlakše vadi novčanik za bakšiš: Pevačica uzela 500 evra u sekundi zbog ove numere

Postoje pesme uz koje se samo nazdravlja, ali i one kultne numere zbog kojih se novčanik otvara sam od sebe.

Izvor: Youtube prinscreen/Ivan Tomaskovic/UZIVOTEKA OFFICIAL

Dok uz neke pesme mirno uživamo u društvu, postoje i one čiji prvi taktovi u sekundi menjaju atmosferu u sali. Bilo da je reč o teškoj emociji koja pogađa pravo u srce ili o brzom ritmu koji sve podiže na noge, pojedine numere deluju kao pravi magnet za bakšiš.

Muzičari ih dobro znaju i čuvaju za prave trenutke, a gosti ih naručuju svesni da će taj užitak platiti. Od direktnih poziva na trošenje do nostalgije koja omekšava i najštedljivije, ovo su pesme uz koje se na našim prostorima najlakše i najbrže vadi novčanik.

Marina Dalipović – "Vadi, vadi pare"

MARINA DALIPOVIC - VADI VADI PARE Izvor: YouTube

Numera koja bez okolišanja i skrivene simbolike poziva na trošenje novca. Zbog zaraznog ritma i direktne poruke, stvara atmosferu u kojoj gosti na slavljima bez oklevanja daju bakšiš.

Sinan Sakić – "Ej, od kad sam se rodio"

Ej, od kad sam se rodio Izvor: YouTube

Kod Sinana se novac ne daje zbog brzog tempa, već zbog čiste emocije. Sinanov prepoznatljiv vokal i kafanska seta pogađaju slušaoce u srce, pa bakšiš u ovom slučaju predstavlja reakciju na iskreno izvođenje.

Toma Zdravković – "Kafana je moja sudbina"

Kafana je moja istina Izvor: YouTube

Vanvremenski klasik Tome Zdravkovića koji uvek okuplja sve generacije. Ova pesma nosi dozu nostalgije uz koju cela kafana peva uglas, a bakšiš dolazi prirodno, kao nagrada za numera koja je postala simbol kafanskog života.

Radiša Trajković Đani – "Sam sam"

DJANI - SAM SAM Izvor: YouTube

Pesma koja redovno označava sam vrhunac slavlja. Energija ove numere podiže atmosferu do usijanja, zbog čega publika u tim trenucima najčešće ne štedi na bakšišu.

Jana – "Šta će ti pevačica"

Jana - Sta ce ti pevacica Izvor: YouTube

Hit bržeg ritma koji lako pokreće celu salu. Dinamična melodija stvara odlično raspoloženje za igru, u kom gosti sa zadovoljstvom nagrađuju muziku za dobar provod.

Inače, Jana važi za kraljicu bakšiša, a jednom prilikom je od gošće dobila 500 evra za pesmu "Kući, kući", a snimak je ubrzo postao viralan.