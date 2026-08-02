Bivši košarkaš Crvene zvezde Filip Petrušev govorio je o tretmanu koji su igrači imali u timu Duška Ivanovića, a kako bi slikovitije objasnio u priču je uveo u Džabarija Parkera

Izvor: MN Press

Reprezentativac Srbije Filip Petrušev otkrio je kako je izgledao tretman kod trenera Duška Ivanovića. Strogost je sinonim za crnogorskog stručnjaka, a detalji koje je centar Dubaija iznio samo su potvrdili da sa Ivanovićem nema šale. A kako bi najbolje opisao rad sa bivšim trenerom Zvezde, Petrušev je za poređenje iskoristio Džabarija Parkera.

"Duško je imao čitav pravilnik, gomilu papira koje je svaki igrač morao da potpiše. Da je Džabari bio dio naše ekipe, sigurno bi snosio posljedice. Pravila su morala da se poštuju bez izuzetka - od dolaska na treninge, preko oblačenja, pa sve do odnosa prema radu. Igrača najviše pogodi kada ga udariš po džepu. Nešto slično imamo i u Dubaiju, gdje takođe postoje novčane kazne", ispričao je Petrušev za Meridian sport.

Džabari Parker je bio na tapetu - i dalje je - zbog ponašanja u Partizanu. Iako je zvanično košarkaš crno-bijelih, šanse da se vrati u klub su male. Bivša zvijezda Barselone u Humsku je stigla sa nekoliko kilograma više, sa očigledno drugačijim ponašanjem od ostalih igrača, pa je harmonija u Partizanu lako bila narušena. Zbog toga je Petrušev otkrio kakav bi tretman Amerikanac imao u dresu drugog srpskog kluba.

Parker je u Humskoj dobro prošao, s obzirom na to da je dobio samo premještaj, ali njegova ogromna plata ostala je kao po dogovoru. U minuloj sezoni nosio je dres Huventuda i odigrao je vrlo dobru sezonu, dok se o nastavku karijere ne zna mnogo.