Dea Đurđević sa ćerkicom napustila porodilište, voditeljka blista od sreće: "Pošto mirnije spava, onda je tatina"

Srećna porodica spremna za novi život sa naslednicom Iris.

Izvor: Instagram printscreen / deadjurdjevic_official

Voditeljka Dea Đurđević pre nekoliko dana na svet je donela svoju ćerkicu, kojoj su ona i njen suprug Lazar dali prelepo ime Iris. Nakon porođaja Dea se povukla iz javnosti, kako bi se oporavila i u potpunosti posvetila naslednici.

"Odlično je sve proteklo, sve je prošlo u najboljem redu, vidite da smo nasmejani, beba spavka. Pošto mirnije spava, onda je tatina", kaže Dea.

Pogledajte kako izgledaju zajedno:

"Odlično je, navikavamo se još, imam dobar izbor muža i bolnice. Osećala sam se tako maženo i paženo, kao kraljica. Zajednički smo se odlučili za ime, tačnije ja". rekla je voditeljka.

"Sve smo pripremili, čeka je iznenađenje. Na slavlju je bilo prelepo", rekao je Lazar.

"Meni je to predivno, sve vreme sam bila na video-pozivima. Sve kolege su mi se javile, nisam stigla još da pročitam sve poruke, Iris je prioritet", rekla je Dea.

Podsetimo, na Instagramu osvrnula njena fotografija nakon porođaja, na kojoj drži za ruku svog doktora.

Izvor: Instagram/ deadjurdjevic_official

Dea nije skrivala zahvalnost zbog iskustva koje je imala u bolnici.

"Kada sam saznala da sam u drugom stanju, znala sam ko će mi voditi trudnoću i ko će moje dete doneti na ovaj svet. Čovek koji je pun pozitivne energije, uvek nasmejan i vedar i onaj koji za sve ima rešenje bez tenzije. Kažu da je 'lagan' kao i ja, a ja kažem da je on jedan od najvećih stručnjaka koji toliko zna da opusti trudnicu da bez ikakvih strahova nosi bebu, da srećno provede trudnoću i da se sa osmehom porodi. U prilog tome je ova fotografija koja je nastala samo dva sata nakon porođaja - oboje nasmejani, a beba zdrava i srećna. Rašice, hvala ti beskrajno što si u u pozitivnoj atmosferi u sali i sa osmehom na licu doneo Iris na ovaj svet i što si bio podrška za sve moje zahteve tokom trudnoće, ali da uvek bude bezbedno i sigurno. Zauvek sam ti zahvalna na svemu!", napisala je Dea.

Izvor: Pink.rs/ MONDO