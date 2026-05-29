Vrhovno državno tužilaštvo (VDT) odlučilo je da kopija Zahtjeva za zaštitu zakonitosti u predmetu "Telekom“ nije neophodna za ostvarivanje slobode izražavanja, prenosi Dan.

To proizilazi iz odgovora koji je VDT dostavio nevladinoj organizaciji Institut alternativa (IA), u kome se ističe da "odbijanjem dostavljanja ovih informacija podnosilac zahtjeva nije onemogućen i nije ometen da doprinese javnoj debati na osnovu tačnih i pouzdanih informacija". Iz Instituta alternativa tražili su od Vrhovnog državnog tužilaštva informaciju kako bi vidjeli čime pravdaju zahtjev za zaštitu zakonitosti u slučaju "Telekom".

Vrhovni sud odbacio je 27. maja kao nedozvoljen zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnog državnog tužilaštva u predmetu poznatom pod nazivom "Telekom", kojim je traženo preispitivanje odluke Vijeća Višeg suda. Riječ je o predmetu protiv osumnjičenih ranijeg šefa države Mila Đukanovića, advokatice Ane Đukanović, te Veselina Barovića, Olega Obradovića, Damjana Hoste i Tomaša Marvaia.

"Sud je zauzeo jasan stav da u konkretnom slučaju krivični postupak formalno nije ni započet, zbog čega nije bilo zakonskih uslova za podnošenje zahtjeva za zaštitu zakonitosti kao vanrednog pravnog lijeka " navodi se u saopštenju Vrhovnog suda.

Dio javnosti ocijenio je da je neshvatljivo da Vrhovno tužilaštvo, na čijem je čelu Milorad Marković, zahtjevom Vrhovnom sudu staje na stranu osumnjičenog Đukanovića i ostalih, pokušavajući da izdejstvuje zastaru i prekid istražnih radnji, prenosi Dan.

Iz Instituta alternativa rekli su na mreži Facebook da je obrazloženje Vrhovnog tužilaštva kojim odbijaju zahtjev za slobodan pristup informacijama suprotno zakonu.

"Ne sjećamo se da se za 20 godina, koliko koristimo pravo na slobodan pristup informacijama, neki organ na ovaj način upuštao u procjenu naših motiva i potreba, suprotno zakonu i dobrom ukusu. Ovo je drugi u nizu odbijeni zahtjev, koji sadrži isto obrazloženje " kazali su iz Instituta alternativa.

Kako se vidi u dokumentu VDT-a koji je objavio Institut alternativa, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore, postupajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, sprovelo je, na osnovu člana 16 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, test štetnosti, cijeneći u prvom redu svrhu podnijetog zahtjeva za informacijom.

Kako se navodi, utvrđeno je da zahtijevana informacija u vidu kopije Zahtjeva za zaštitu zakonitosti u predmetu „Telekom“ od 13.maja 2026. godine, podnijetog od strane Vrhovnog državnog tužilaštva, nije zaista neophodna za ostvarivanje slobode izražavanja u oblastima kojima se bavi ova nevladina organizacija, piše Dan.

Posebno je cijenjena činjenica da odbijanjem dostavljanja ovih informacija podnosilac zahtjeva nije onemogućen i nije ometen da doprinese javnoj debati na osnovu tačnih i pouzdanih informacija. Iz prethodnog se, kako se navodi, da zaključiti da tražene informacije nijesu bile zaista neophodne za ostvarivanje slobode izražavanja, te da njihovo uskraćivanje nije onemogućilo podnosioca u ostvarivanju njegovog prava", navedeno je u dokumentu VDT-a.

Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je ovog mjeseca zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv rješenja Višeg suda u Podgorici u predmetu "Telekom“. Kako je saopšteno iz VDT-a, zahtjev je podignut na osnovu obrazložene inicijative Specijalnog državnog tužilaštva, no iz podgoričkog Višeg suda ranije su rekli da su u predmetu preduzimane procesne radnje koje prekidaju zastaru.