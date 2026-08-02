U emisiji "Narod pita", Asmin Durdžić govorio je o ljubavi sa Majom Marinković, a uključivanje njegove majke donelo je tenzije.

Izvor: Youtube printscreen/Zadruga

Asmin Durdžić govorio je o ljubavi sa Majom Marinković nakon Elite, a onda se u emisiju uključila njegova majka Mevlida Durdžić, te je nastao haos.

Bivši učesnik devete sezone u "Narod pita" otkrio je kako izgleda ljubav sa Majom van kamera, a kada se njegova mama javila putem telefona, nastao je pravi haos.

"Nismo imali ni jednu svađu"

"Mnogi su nam predviđali kraj nakon Elite, borili smo se, bilo nam je teško, a mi napolju nismo imali nijednu svađu. Moram da kažem da smo bili nas dvoje na masaži, i ona mi nije dala da me žena masira po nogama. Razumem ja Maju ona je imala loša iskustva, ali sada je dobro sve, iskreno, razumem je, i ja sam ljubomoran, ali nama je top sada, volimo se", rekao je Asmin pa je dodao:

"Taki je imao prava"

"Ja nisam gledao nikakve klipove, ali mi je jasno sve. Moram da kažem da je Taki imao prava da kaže sve i da komentariše i da bude ljut, ono što smo mi radili je strašno. Meni je ovo sve bilo novo, niko ne shvata kako je nama unutra. Moram da kažem da ja sa Takijem nemam kontakt, a Maja i on se čuju svaki dan po pet šest puta, a nadamo se da ćemo se pomiriti svi."

Pogledajte Takijeve fotografije:

Vidi opis "Ja sam voditelj ove televizije i ima da me poštuješ": Skandal u emisiji, Darko Tanasijević pobesneo zbog Asmina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: RED TV/screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Privatna ahiva Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: TV Pink Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/takitadza/screenshot Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/takitadza Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Printskrin, Instagram/tajninatajna Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Printskrin, Instagram/takitadza Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/takitadza/screenshot Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Pink tv /printscreen Br. slika: 11 11 / 11

Uključenje majke ga razbesnelo

Durdžić je otkrio da još nije otišao u Dubrovnik kako je pričao tokom rijalitija, a onda se uključila i njegova majka. Tokom razgovora Asmin je zabranio da se spominje Maja Marinković, te se sukobio sa voditeljem.

"Dobro veče, Mevlida Durdžić je kraj telefona. Što se tiče toga što Asmin nije otišao u Dubrovnik da vidi Noru, Matora ti neke stvari korektno kaže, neke stvari bih ti i ja rekla, ali ne sve. Što se tiče viđanja deteta, treba da je vidiš preko suda i sa advokatom. Mi smo tu za tebe, ja sam ja za to. Nemoj u Dubrovnik da ideš, jer tamo po tebe nije dobro. Grofica je znaš i sam šta javno pisala", rekla je Mevlida.

"Mama, samo da kažem da ti nećeš pričati o Maji Marinković", rekao je Asmin.

"Asmine, ja sam voditelj ove emisije i nisi ni čuo pitanje koje sam želeo da postavim, a prekidaš me", rekao je Darko Tanasijević.

"Sram da te bude. Nisi dao Darku da postavi pitanje, majku si ponizio jer te ona brani, a ti joj na sve to braniš da priča. Maji se uvačkiš u du*e", rekla je Matora.

Okršaj voditelja i Asmina

"Moja mama ne može da komentariše Maju", ponovio je Asmin.

Pogledajte njihove fotografije:

"Nisi ni čuo šta sam želeo da pitam, a ti si krenuo da vičeš i meni braniš da postavim pitanje, a moj posao je da budem na svom radnom mestu i vama postavljam pitanja. Ja imam prava da pitam šta god želim, nećeš ti meni određivati. Ja sam voditelj ove televizije i ima da me poštuješ", rekao je Darko.

"Ja sam rekla da vređam Maju ne želim, ali da pričam o toj devojci neću, jer i sam znaš Asmine šta je pričala", dodala je Mevlida.

Izvor: Kurir/ MONDO