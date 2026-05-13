Krivično vanpretresno vijeće Višeg suda u Podgorici cijenilo je radnje preduzete u drugom predmetu, a ne predmetu formiranom protiv određenih lica za određena krivična djela po krivičnoj prijavi „MANS-a iz 2019. godine

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Vrhovno državno tužilaštvo podiglo je zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv rješenja Višeg suda u Podgorici u predmetu poznatom u javnosti kao „Telekom“. Kako je saopšteno iz VDT-a, zahtjev je podignut na osnovu obrazložene inicijative Specijalnog državnog tužilaštv, prenosi RTCG.

"Odluka Višeg suda u Podgorici kojom je Krivično vanpretresno vijeće utvrdilo da nije nastupila tzv. relativna zastarjelost krivičnog gonjenja za krivična djela koja su predmet krivične prijave podnijete od strane nevladine organizacije „MANS”, iz razloga što su u međuvremenu preduzimane procesne radnje u cilju otkrivanja učinioca i krivičnog djela koje su prekinule zastarijevanje, donesena je suprotno zakonskim odredbama koje uređuju prekid zastarjelosti krivičnog gonjenja (član 125 stav 4 Krivičnog zakonika Crne Gore) i stavovima krivičnopravne teorije", navodi se u saopštenju.

Napominju da je Vrhovni sud Crne Gore ranije već zauzeo stav da procesna radnja može prekinuti zastarjelost krivičnog gonjenja samo ukoliko je preduzeta protiv određenog lica, od strane nadležnog organa ili lica, u cilju krivičnog gonjenja za određeno krivično djelo, pa je donijeto rješenje u suprotnosti i sa uspostavljenom sudskom praksom, piše RTCG.

"Krivično vanpretresno vijeće Višeg suda u Podgorici cijenilo je radnje preduzete u drugom predmetu, a ne predmetu formiranom protiv određenih lica za određena krivična djela po krivičnoj prijavi „MANS-a iz 2019. godine, pa je povrijeđen zakon i ostvareni su uslovi za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti", navodi se u saopštenju.