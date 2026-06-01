Do izbora novog predsjednika Skupštine Glavnog grada sjednicama će rukovoditi odbornica DPS-a

Nakon ostavke Jelene Borovinić Bojović na mjesto predsjednice Skupštine Glavnog grada, vođenje sjednica lokalnog parlamenta privremeno će preuzeti odbornica Demokratske partije socijalista Ksenija Aranitović, prenosi Antena M.

Iako termin narednog zasjedanja još nije utvrđen, rad Skupštine neće biti doveden u pitanje, jer je zakonom predviđeno rješenje za situacije u kojima predsjednik lokalnog parlamenta prestane da obavlja funkciju prije izbora nasljednika.

Kako prenosi Antena M, Ministarstvo javne uprave ranije je pojasnilo da, ukoliko skupština opštine ili grada nema potpredsjednika, dužnost predsjednika do izbora novog obavlja odbornik iz najbrojnijeg odborničkog kluba.

S obzirom na to da najveći broj odbornika u podgoričkom parlamentu ima Klub DPS-a, ta obaveza pripala je Kseniji Aranitović, koja će predsjedavati sjednicama i starati se o nesmetanom radu lokalnog parlamenta, piše Antena M.

Pred podgoričkom većinom sada je zadatak da postigne dogovor o kandidatu koji će trajno preuzeti funkciju predsjednika Skupštine Glavnog grada. Do tada će, kako prenosi Antena M, Aranitović obavljati poslove koji su neophodni za redovno funkcionisanje tog zakonodavnog tijela.

Podsjetimo, Borovinić Bojović podnijela je ostavku prošle sedmice, nakon političkih nesuglasica unutar vladajuće većine, čime je otvoreno pitanje izbora novog čelnika podgoričkog parlamenta.