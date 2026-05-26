Predsjednica Skupštine Glavnog grada Podgorica Jelena Borovinić Bojović podnijela je danas ostavku na tu funkciju.

Ona je to kazala tokom konferencije za novinare, koja se održala u sali gradskog parlamenta.

Borovinić Bojović je kazala da je riječ o vanrednoj konferenciji.

"Kao što je javnosti poznato u Skupštini je došlo do nove vladajuće situacije… Nova situacija nije dobila formalizaciju, nije došlo do novih dogovora", rekla je, dodajući da je to dovelo do oblika djelovanja u kojima su stranačke taktike uticale na rad parlamenta.

Ona je kazala da je sigurna da tim demokratskim činom otvara prostor da se stvari dodatno razjasne.

"Svaki rasplet mora biti ne samo u skladu sa novom situacijom, već i u duhu izborne volje koju su građani pokazali 2024. godine", kazala je Borovinić Bojović.

Ona je kazala da svi koji su radili sa njom mogu da potvrde da kod nje nema prostora za manipulacije, dodajući da je ponosna na rezultate koje je ova vlast postigla.

Odbornik Demokratske Crne Gore Mitar Paunović, odgovarajući na pitanje novinara "Vijesti" da li će biti zasijedanja šefova oborničkih klubova, rekao je da neće.

Tako neće ni biti održana sjednica koja je trebalo da bude održana sjutra.

Jelena Milošević, odbornica Nove srpske demokratije, kazala je da smo "svjedoci cirkusa koji se dešavao u prethodnom periodu".

Rekla je i da neće dozvoliti povratak Demokratske partije socijalista (DPS).

Mišljenja je i da bi model prinudne uprave, u ovom trenutku, bio jedini ispravan.

Šefica Kluba odbornika Pokreta Evropa sad (PES) Anđela Mićović rekla je da neće biti zastoja u Glavnom gradu.

Podržala je odluku Borovinić Bojović.

"U budućem periodu ćemo vidjeti da li će opozicija sa doskorašnjim partnerom (DNP) obezbijediti novog predsjednika Skupštine", kazala je Mićović.