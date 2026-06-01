U otvorenom pismu Johanu Satleru poručili da država još nije ispunila obaveze prema ljudima koji su decenijama gradili nacionalnog avio-prevoznika

Više od pet godina nakon uvođenja stečaja u Montenegro Airlines, bivši zaposleni tvrde da i dalje čekaju isplatu zaostalih zarada i uplatu doprinosa, zbog čega su se otvorenim pismom obratili šefu Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johanu Satleru, prenosi portal CDM.

Uoči Samita Evropska unija – Zapadni Balkan 2026, nekadašnji radnici nacionalnog avio-prevoznika poručili su da njihova prava još nijesu ostvarena, iako je od gašenja kompanije prošlo više od pet godina. Kako prenosi portal CDM, oni smatraju da se njihov slučaj više ne može posmatrati samo kao pitanje stečajnog postupka, već i kao test funkcionisanja pravne države.

Bivši zaposleni navode da još čekaju novac koji su zaradili, kao i uplatu doprinosa koji su ključni za njihovu socijalnu i penzionu sigurnost. Istovremeno, ukazuju da je država u međuvremenu osnovala novu nacionalnu avio-kompaniju koristeći dio kapaciteta i iskustva koje je Montenegro Airlines godinama stvarao, dok su problemi radnika ostali neriješeni, piše portal CDM.

U pismu ističu da ne traže poseban tretman niti političku zaštitu, već poštovanje zakonskih obaveza. Prema njihovim riječima, činjenica da veliki broj bivših zaposlenih ni nakon toliko vremena nije ostvario svoja prava šalje lošu poruku o pravnoj sigurnosti i odnosu institucija prema građanima, prenosi portal CDM.

Oni su poručili da od Evropske unije ne očekuju da rješava njihove probleme, ali žele da evropski zvaničnici budu upoznati sa situacijom u kojoj su se našli ljudi koji su skoro tri decenije radili u nekadašnjoj državnoj kompaniji.

„Ne tražimo sažaljenje niti privilegije, već pravdu i ispunjavanje obaveza prema ljudima koji su svojim radom gradili nacionalnog avio-prevoznika“, navodi se u pismu koje, kako prenosi portal CDM, potpisuje NVO Bivši zaposleni Montenegro Airlinesa.