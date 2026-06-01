Lider Real Madrida dobio prestižno priznanje posle svoje istorijske sezone.

Mario Hezonja proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) španske ACB lige za sezonu 2025/26, nakon što je predvodio Real Madrid do prvog mjesta na tabeli regularnog dijela prvenstva.

Hrvatski reprezentativac odigrao je jednu od najboljih sezona u karijeri, a u izboru igrača i novinara osvojio je prvo mjesto. U glasanju trenera završio je kao drugoplasirani, iza plejmejkera Valensije Žana Montera.

Hezonja je tokom sezone pružio niz zapaženih partija, a posebno se izdvojio meč protiv Mursije u kojem je postigao 40 poena, uz 11 skokova i šest asistencija. Tada je ostvario indeks korisnosti 53, čime se pridružio maloj grupi igrača koji su u 21. vijeku uspjeli da dostignu takav učinak u ACB ligi.

Regularni dio sezone završio je kao treći najbolji strijelac prvenstva sa prosjekom od 17,5 poena po utakmici, dok je Real Madrid plej-of dočekao na vrhu tabele sa učinkom od 26 pobjeda i osam poraza.

Madriđane u četvrtfinalu plej-ofa očekuje duel protiv Tenerifa.