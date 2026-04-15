Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je u 68. godini u Beogradu. Danas mu je održana komemoracija u zgradi Skupštine Glavnog grada.
Veliki broj Duškovih saradnika, prijatelja i poštovalaca prisustvovali su komemoraciji koju je organizovao Košarkaški savez Crne Gore, i odali počast jednom od najvećih košarkaških legendi, koji je ostavio neizbrisiv trag u sportskoj istoriji naše države i regiona.
Uspomene su evocirali predsjednik KSCG Dragan Bokan, gradonačelnik Saša Mujović i selektor reprezentacije Zvezdan Mitrović, a u ime porodice se obratila Duškova sestra.
Dirljiva komemoracija Dušku Vujoševiću u Podgorici (VIDEO)
