Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je u 68. godini u Beogradu. Danas mu je održana komemoracija u zgradi Skupštine Glavnog grada.

Veliki broj Duškovih saradnika, prijatelja i poštovalaca prisustvovali su komemoraciji koju je organizovao Košarkaški savez Crne Gore, i odali počast jednom od najvećih košarkaških legendi, koji je ostavio neizbrisiv trag u sportskoj istoriji naše države i regiona.

Uspomene su evocirali predsjednik KSCG Dragan Bokan, gradonačelnik Saša Mujović i selektor reprezentacije Zvezdan Mitrović, a u ime porodice se obratila Duškova sestra.

